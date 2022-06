Das Sommerevent der Kontaktstelle Ludwigsburg

Wir laden euch herzlich zu unserem Sommerevent auf der Bärenwiese in Ludwigsburg ein – genießt den persönlichen Austausch bei sommerlichen Drinks und inspirierenden Workshops.

Wir laden Euch herzlich zu unserem Sommerevent ein!

Bei sommerlichen Drinks und inspirierenden Workshops laden wir Euch ein, euch persönlich auszutauschen und einen Sommernachmittag zu genießen.

Der Ablauf:

15:00 - 16:00 Netzwerken und Kennenlernen

16:00 - 16:45 Workshoprunde 1

17:00 - 17:45 Workshoprunde 2

18:00 - 18:45 Workshoprunde 3

18:45 - 19:00 gemeinsames Wrap-Up

19:00 - Open End

Während der drei Workshoprunden habt ihr jeweils die Auswahl zwischen zwei Workshops oder einfach weiter zu plauschen.

Die Workshops im Überblick:

Workshop 1a: „Ausgepowert? Deine Kraftquellen und Ressourcen“

Gehst du oft an deine Grenzen? (Ganz nach dem Motto: „Ich weiß zwar nicht, wie ich alles schaffen soll, aber Augen zu und durch." Immer in der Hoffnung, dass es irgendwann besser wird. Das wird es!)

Gemeinsam finden wir einfache, aber wirkungsvolle Kraftquellen für deinen Alltag, die dir ein Auftanken und eine bessere Balance ermöglichen.

Referentin: Anja Hasler

Workshop 1b: „Mutig Schritte wagen!“

Wie kann ich das Wirrwar an Stimmen, Wünschen und Bedürfnissen in mir ordnen, um tragfähige Entscheidungen zu treffen, die zu mir passen?

Referentin: Christina Kaiser

Workshop 2a: „Mein Kompetenz-Rucksack“

Wir alle haben in unserem Leben viele verschiedene Kompetenzen erlernt, sind uns dieser aber nicht immer bewusst.

Wir schauen gemeinsam auf unseren bisherigen Werdegang und machen neue Kompetenzen für uns sichtbar.

Referentin: Mona Offtermatt

Workshop 2b: „Die agile Haltung – Selbsthilfe im Alltag“

In diesem Workshop erhalten Sie einen kurzen Überblick, was sich hinter dem Thema „Agil“ verbirgt. Was ist die „agile Haltung“ und wie hilft sie mir, besser mit den ganzen Herausforderungen im Alltag umzugehen?

Referentin: Silke Mirwa

Workshop 3a: „Wachgeküsst!“

Deine Kinder brauchen dich weniger und du hast wieder ganz neuen Freiraum gewonnen? Wir überlegen gemeinsam, in welche Richtung es für dich gehen kann und ermutigen uns gegenseitig.

Referentin: Esther Graeger

Workshop 3b: „Selbstfürsorge - Zeit für einen Blickwechsel“

Welche Bedürfnisse habe ich? Wie kann ich mit dem im Kopf gut für mich selbst sorgen?

Wir schauen mit hilfreichen Impulsen auf das Thema Selbstfürsorge und gehen damit gestärkt in den Alltag.

Referentin: Jana Großmann

Die Veranstaltung findet auf der Bärenwiese zwischen Riesenrad und Tischtennisplatten statt.

Wir bitten dich, falls vorhanden, eine Picknickdecke und für dich angenehme Sitzgelegenheit, z.B. Klapphocker, mitzubringen.

Bitte bring auch etwas Fingerfood mit, das wir alle teilen können.

Um die Getränke kümmern wir uns!