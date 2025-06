Das Spinnennetz - Agatha Christie

Mord, Polizei, unsichtbare Tinte, und sie selbst fast ermordet, das alles passiert Clarissa, der Frau eines Diplomaten.

Plötzlich liegt eine Leiche in ihrem Wohnzimmer. Jedoch die Leiche muss weg, denn in Kürze kommt ihr Mann mit einem bedeutenden Politiker zum Abendessen nach Hause. Flugs werden die übrigen Gäste der Gesellschaft eingespannt, den Plan in die Tat umzusetzen. Als plötzlich Polizeiinspektor Lord auf der Suche nach einer Leiche vor der Tür steht, scheint alle Mühe umsonst... Agatha Christie zeigt in ihrer Parodie auf das Krimi-Genre eine einzigartige Mischung aus Spannung und Humor mit allem Drum und Dran. Agatha Christie ist weltweit als die Queen of Crime bekannt. Auf Englisch wurden von ihren Büchern über eine Milliarde Exemplare verkauft, eine weitere Milliarde in Form von Übersetzungen. Sie ist die populärste Autorin aller Zeiten und lief in zahlreichen Sprachen sogar der Bibel und Shakespeare den Rang ab. Sie schrieb 66 Kriminalromane, über 150 Kurzgeschichten, über 30 Theaterstücken sowie sechs Romane unter dem Pseudonym Mary Westmacott.