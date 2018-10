Von der Sporthalle in Schlatt steigen wir über die Friedhofskapelle und das Kirchenköpfle bis auf die Alb hinauf. Am Trauf entlang geht es bis zum Köhlberg, von dem wir den herrlichen Ausblick in das unter uns liegende Starzeltal genießen. Weiter geht es hinab nach Jungingen und dann an der Starzel entlang zurück nach Schlatt.

Ca. 10 Km; 600 Höhenmeter; 4,0 h