Mit seinem Debütprogramm „Altes und Neues auf 16 Saiten“ lädt das stil-vergnügte Streichquartett zu einem farbenfrohen Konzert ins Stadtmuseum Crailsheim in die Spitalkapelle ein.

John P. Wittmann und Veronika Köhler an den Violinen, Siegfried Meyer an der Viola und Elisabeth Geck am Violoncello verbindet ihre tiefe Liebe zur Kammermusik, sie findet in diesem Programm ihren Ausdruck. Von Bach über Beethoven und Bruckner bis zu nordischen Weisen spannt sich der Bogen des Abends. Mit der Saiteninstrumenten-Sammlung des Crailsheimer Geigenbauers Johann Stüber besitzt das Stadtmuseum einen Schatz für alle, die klassische Musik lieben. Als besonderes Highlight hält der Abend dazu eine kleine Überraschung bereit.

Der Eintritt ist frei, Spenden sind herzlich willkommen.