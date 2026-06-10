Das SWR1 HITmachDuell in Niederstetten

Niederstetten braucht euch – Gemeinsam rocken wir das SWR1 HITmachDuell!

Jetzt heißt es: Zusammenhalten, mitmachen und Stimmung machen!

In den beiden Wochen vor der SWR1 Hitparade ist Benedict Waleschmit dem gelben SWR1-Hitparaden-Bus in Baden-Württemberg unterwegs. Sein Ziel: In acht Städten möglichst viele Stimmen für die SWR1 Hitparade sammeln – und dabei seinen Kollegen Julian Hammerstein im direkten Duell schlagen.

Und genau hier kommt Niederstetten ins Spiel!

Je mehr Menschen mitmachen, desto größer sind unsere Chancen auf den Tagessieg. Zusätzlich gibt es jeden Tag eine spannende HITmach-Aufgabe, bei der die ganze Stadt zeigen kann, was in ihr steckt. Ob gemeinsames Singen, kreative Aktionen oder verrückte Rekorde – gefragt sind Teamgeist, gute Laune und jede Menge Begeisterung.

Jeder kann mitmachen – ob jung oder alt. Es geht nicht darum, perfekt zu sein, sondern gemeinsam Spaß zu haben und Niederstetten von seiner besten Seite zu zeigen.

Und das Beste: Niemand geht leer aus! Nach dem großen Live-Showdown, der direkt aus den Duell-Orten im SWR1 übertragen wird, werden unter allen anwesenden Teilnehmerinnen und Teilnehmern 1 × 2 Tickets für die ausverkaufte Finalparty der SWR1 Hitparade am 23. Oktober 2026 in der Hanns-Martin-Schleyer-Halle in Stuttgartsowie weitere attraktive SWR1-Hitparaden-Fanartikel verlost.

Also: Seid dabei, haltet euch den Termin frei und bringt Familie, Freunde, Nachbarn und Kollegen mit! Je mehr wir sind, desto größer ist die Chance, dass Niederstetten gewinnt. Gemeinsam können wir zeigen, wie viel Herz, Zusammenhalt und gute Stimmung in unserer Stadt stecken.

Lasst uns gemeinsam für Niederstetten alles geben – wir freuen uns auf euch!