Das Symposium. Kunst. Kultur. Nachhaltigkeit.

In einem Symposium geht die ADK anlässlich ihres 10-jährigen Bestehens Fragen zur Nachhaltigkeit in Kunst und Kultur nach, Fragen, die u.a. mit der Verabschiedung der Agenda 2030 und den ›Zielen für eine nachhaltige Zukunft‹ durch die Vereinten Nationen (2015) zu weltweit öffentlicher Wahrnehmung gelangten.

Welche Rolle spielt Kunst auf dem Weg zu einer nachhaltigen Entwicklung? Welche Rolle können Kunst und Kultur für ein nachhaltiges, umweltbewusstes und sozial verantwortliches Handeln einnehmen?

Das Symposium in Ludwigsburg beleuchtet an zwei Tagen unterschiedlichste Aspekte und Perspektiven mit Vorträgen, Round Tables und einer Performance: Nationale und internationale Kulturschaffende sowie Expertinnen und Experten, u.a. die ehemalige Kultursenatorin Berlins und Kuratorin Adrienne Goehler und der Soziologe und Begründer der ›Stiftung Zukunftsfähigkeit‹ Harald Welzer präsentieren und diskutieren die Möglichkeiten, die kulturelle Einrichtungen als Institutionen, als kommunale Orte, als städtische Bühnen und kulturelle Netzwerke haben und wahrnehmen können.

Kuratorinnen des Symposiums sind Iphigenia Taxopoulou, Generalsekretärin des europäischen Theaternetzwerks mitos21, sowie Annett Baumast, Expertin für Kultur und Nachhaltigkeit und Präsidentin des gleichnamigen Netzwerks in der Schweiz. Eingeladen sind neben Harald Welzer und Adrienne Goehler u.a. George J. Steinmann (Schweizer Bildender Künstler, Bluesmusiker und Forscher), Julie’s Bicycle (Agency for Sustaining Creativity, London), die Schauspielerin und Performerin Anna Mendelssohn, Nick Nutall (Head of Communications and Outreach der UNO), Bodo Richter (Fonds Nachhaltigkeitskultur).

Mit einem Dinner Talk, bei dem die Ergebnisse kommuniziert werden, findet das Symposium seinen Abschluss.

Das Symposium der ADK richtet sich an Studierende und an all jene, die Fragen zur heutigen zivilen Gesellschaft stellen, vielleicht Antworten, auf jeden Fall den Dialog suchen, um sich gemeinsam über Strategien der Bewältigung heutiger und zukünftiger Probleme einer friedlichen Gesellschaft auszutauschen.