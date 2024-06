Das Tübinger Theater-Ereignis. EPISODE 1-7

IM TAUMEL DES ZORNS - EPISODE 1-7

In einem ganztägigen Theater-Ereignis zeigt das ITZ zum Ende der Spielzeit alle sieben Episoden von „Im Taumel des Zorns“. An zwei Terminen gibt es die exklusive Gelegenheit, die Geschichte rund um den Einbruch in eine Krankenhausapotheke am Stück zu erleben. Mehr Theater geht nicht!

Der Einbruch in die Krankenhausapotheke läuft anders als erwartet. Ove, Enno und Holle sind nicht allein. Die ehemalige Apothekenleiterin und eine Angestellte haben sich ebenfalls Zugang verschafft. Als der Einbruch kurzerhand zur Geiselnahme wird, erwacht das Interesse der Öffentlichkeit. Schnell wird klar: Hier sind größere Machenschaften im Gange, denen niemand so leicht entkommt. Es beginnt ein Spiel mit der Zeit. Verhandlungen mit der Polizei verhärten sich. Ein geplantes Geständnis entfaltet ungeahnte Sprengkraft. Die Machtverhältnisse geraten ins Wanken. Wer hat hier in Wahrheit wen zur Geisel? Und wer setzt sich am Ende durch?

Für ausreichend Pausen ist gesorgt. Ein Verpflegungsangebot für Mittag- und Abendessen bei unserem Partner Hills Burger Club kann zum Ticket gebucht werden. Zudem versorgt die Theaterbar mit Getränken und Knabbereien.

Am 30. Juni und 07. Juli 2024

Von 10 bis 22:30 Uhr inkl. Pausen

Ort Löwen, Kornhausstraße 5

Tickets gelten für den ganzen Tag und können nicht für einzelne Vorstellungen erworben werden.

Kartenpreise: 98€ regulär / 48 € ermäßigt

Mittag- und/oder Abendessen-Option muss verbindlich mit der Theaterkarte gebucht werden. Eine Umbuchung zu einem späteren Zeitpunkt ist leider nicht möglich.

Lunch Deal mit Mittagessen: + 18€

Dinner-Deal mit Abendessen: +20 €

Komplettpaket mit Mittag- und Abendessen: +35€

Lunch inkl. einem Getränk im Burger Hills Club:

Option 1:

Saisonaler Salat mit angebratenem Halloumi (veg./vegan).

Option 2:

Penne Rigate mit Hähnchensteifen & Champignons-Sahnesauce.

Dinner inkl. einem Getränk im Burger Hills Club:

Option 1:

Cheese Burger auf Brioche mit Rosemary Steak Fries.

Option 2:

Antipasti-Burger auf Mehrkorn Brötchen mit Rosemary Steak Fries (veg./vegan).

Getränke zur Wahl:

Alkoholfreies Getränk (0.4l) – Sinalco Cola, Fanta, Apfelsaft

Bier vom Faß (0.3l) – Export, Pils, Weizen

Hauswein: Weiß oder Rot (0.1l)