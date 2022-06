Das Zauberwort „Tutanchamun“, das an Goldschätze, Abenteuer und ungeheuren Reichtum der ägyptischen Königsgräber denken lässt, ist in aller Munde.

Infolgedessen ist das Tal der Könige neben den Pyramiden zu einem der meist besuchten Ziele bei jeder Ägyptenreise geworden. Die meisten Gräber sind inzwischen jedoch geschlossen, weil der Touristenansturm zum erheblichen Verfall der Malereien geführt hat. An den Wänden der Königsgräber ist dargestellt, was die bedeutendsten Denker im Alten Ägypten an Erkenntnissen und Visionen über das Leben nach dem Tod besaßen. Hier öffnet sich uns eine bisher verschlossene geistige Welt, die im Vortrag mit vielen Originalaufnahmen erläutert wird. Der Referent hat in den Königsgräbern an der Dokumentation der Wandmalereien mitgearbeitet.