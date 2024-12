Das Tapfere Schneiderlein – Kommando Grimm

Die Sieben ist eine klassische Märchenzahl und daher freuen wir uns siebenfach auf die siebte Inszenierung von Kommando Grimm.

Passend zum Märchenjubiläum zeigt das Ensemble in diesem Jahr einen Grimm-Klassiker, in dem die Sieben eine wichtige Rolle spielt. Es handelt sich dabei aber weder um die Geschichte des gefräßigen Wolfes, der es nicht mit der Zeit hatte, noch um die berühmteste WG des Märchenwaldes! Das Ansbacher Weihnachtsmärchen 2024 ist:

DAS TAPFERE SCHNEIDERLEIN

Inszeniert wird das Weihnachtsmärchen erstmals von Katja Schumann. Für die Textfassung zeigt sich erneut Heiner Bomhard verantwortlich, für die Musik Ulrike und Thomas Koch.

Die Premiere von „Das tapfere Schneiderlein“ ist am ersten Advent, am Sonntag, den 1. Dezember 2024. Bis zur Derniere am 17. Januar 2025 werden für Jung und Alt über 50 Vorstellungen des musikalischen Weihnachtsmärchens gezeigt – wie immer mit Witz und Charme, Gesang und Livemusik.

Mit: Uli Koch, Luise Pahlke, Josa Butschkau, Peter Huber, Thomas Koch, Thorsten Siebenhaar und Matthias Zippel

Regie: Katja Schumann

Musik: Thomas und Ulrike Koch

Text: Heiner Bomhard

Ausstattung: Beatrix Cameron