Das tapfere Schneiderlein - Gebrüder Grimm

Dem tapferen Schneiderlein wird seine Werkstatt zu klein, nachdem es 7 Fliegen mit einem Streich erlegt hat. Schnell stickt es sich einen Gürtel mit der Aufschrift: "7 auf einen Streich".

Auf dem Weg in die weite Welt gelangt der Schneider schließlich in die Dienste des Königs, der ihn auf Grund seiner Gürtelaufschrift für einen großen Kriegshelden hält. Die anderen Kriegsleute des Königs wollen jedoch aus Angst vor dem großen Helden ihren Dienst beim König beenden. Der König stellt dem Schneiderlein 3 schwierige Aufgaben, in der Hoffnung, so den " Helden " wieder los zu werden. Als Lohn verspricht er ihm das halbe Königreich und die Prinzessin zur Frau. Mit List bezwingt der Schneider zwei gefährliche Riesen, fängt ein Einhorn und ein rasendes Wildschwein. Da der Schneider alle Aufgaben heil übersteht, muss der König schließlich sein Versprechen einlösen und dem Schneiderlein das halbe Königreich und die Prinzessin zur Frau geben. Eines Nachts hört die Prinzessin, wie der Schneider im Traum spricht. So erfährt sie, dass ihr Gemahl n u r ein Schneider ist. Schnell will sie den Schneider wieder los werden. Der König beauftragt seine Diener, den Schneider im Schlaf zu überwältigen und auf ein Schiff zu bringen, das ihn in die weite Welt entführt. Das Schneiderlein belauscht den Plan und mit einer List schlägt er die Diener in die Flucht. Und so bleibt der Schneider sein Lebtag ein König.

