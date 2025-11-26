Das tapfere Schneiderlein

Alarm ! Der Garten des Königs wird von Riesen bedroht. Ein Held muss her. Da kommt Schneider Felix gerade recht, 7 auf einen Streich steht auf seinem Gürtel.

Dass es nur sieben Fliegen auf seinem Musbrot waren, weiß niemand. Nun muss sich der Schneider als Held beweisen!

Wird er das tückische Einhorn, die singenden Riesen Zack und Bumm sowie das gefährliche Wildschwein besiegen ? Der Schlosskanzler ist misstrauisch, die Königstochter Sofia lacht ihn aus. Wie gut, dass ihm die kluge Musmarte zur Seite steht…

Schauspiel mit Kostümzauber, Maskenspiel und Musik. Spannung, Mitgefühl und pures Lachvergnügen sind garantiert!