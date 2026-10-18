Das Tournee Theater Stuttgart präsentiert

Die Wunderübung.

„Eines würde mich schon interessieren. (Pause.) Warum trennen Sie sich eigentlich nicht?“ Joana und Valentin haben sich eigentlich nichts mehr zu sagen, ihre Beziehung ist am Tiefpunkt an-gelangt. Die Stimmung im Therapieraum des Paartherapeuten - eisig. Aber Joana hat eine ganze Menge über Valentin zu sagen, und der muss sich verteidigen und schießt treffsicher zurück. Doch da Joana immer schon vorher weiß, was ihr Ehemann sagen will, sorgt sie mit einem Redeschwall dafür, dass er oft gar nicht erst zu Wort kommt.

Die bekannten Klischees von Frauen, die nicht zuhören und ständig reden, von Männern, die nicht zu Wort kommen, von Seitensprüngen und der Reue darüber, von Therapeuten, die ihrer Klientel nicht gewachsen sind, sie alle werden hier genüsslich aufgefächert. Der Therapeut versucht, mit Übungen und Tricks das Eis zu brechen - vergeblich. Erst als er selbst durch einen Anruf seiner Gattin aus dem Gleichgewicht geworfen wird, taut die harte Kruste auf, denn plötzlich wenden sich alle dem wesentlich interessanteren Ehedrama des Paartherapeuten zu. Die pointenreichen Wortgefechte und Überraschenden Wendungen der höchst vergnüglichen Thera-piestunde bieten eine Steilvorlage für ein formidables Schauspielertrio. Köstlich, feinfühlend ironisch und fast zärtlich, aber auf jeden Fall mit viel Sympathie, führt uns Daniel Glattauer wieder einmal ins Labyrinth zwischenmenschlicher Beziehungen.

Dass er unterhaltsam und lebensnah vom Entstehen einer Beziehung zu erzählen weiß, hat der österreichische Erfolgsautor mit seinen Bestseller-Romanen „gut gegen Nordwind“ (2006) und „alle sieben Wellen“ (2009) bewiesen. In seinem ersten Theaterstück, das seit seiner Uraufführung 2015 in Wien die deutschsprachigen Büh-nen stürmt, zeichnet er nun mit bissigem Wortwitz und genauer Beobachtungsgabe das Bild eines Paares, das seine besten Zeiten zwar hinter sich hat, aber ein gemeinsames Leben noch nicht verloren geben will.