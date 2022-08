Das traditionelle Schattentheater - Vortrag von Günter Spitzing

Günter Spitzing gilt als einer der wichtigsten und renommiertesten Kenner des asiatischen Schattenspiels. Auf zahlreichen Reisen hat er nicht nur die Bedeutung des Schattenspiels im sozialen und religiösen Leben vor allem in Indonesien kennengelernt, sondern auch eine umfangreiche Sammlung von Schattenfiguren des Wayang Kulit erworben. Diese Sammlung mit über 700 Figuren hat Spitzing als Zustiftung für das Internationale Schattentheaterzentrum und das Schattentheatermuseum "schattenreich" an Rainer Reusch übergeben.

Im Anschluss an den Vortrag besteht die Möglichkeit, in Kleingruppen das Schattentheatermuseum "schattenreich" im Mohrengässle 6 zu besichtigen. Besonderes Augenmerk gilt dabei dem neu eröffneten Ausstellungsbereich, der es ermöglicht, in Dauer- und Wechselausstellungen die reichen Schätze, die in Schwäbisch Gmünd von Rainer Reusch für das Museum zusammengetragen wurden, zu zeigen. Günter Spitzing wird dort für Fragen zur Verfügung stehen.