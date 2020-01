Auf Einladung des Kinder- &Jugendbüros findet auch im Februar wieder eine Kindertheater-Vorstellungstatt. Am Dienstag, 11.02. wird das Theater HERZeigen aus Tübingen das Stück „Das Traumfresserchen“ nach Michael Ende im Saal des alten Landratsamtes (Friedrichstr. 67) aufführen. Das Stück ist für Kinder ab 4 Jahren geeignet und handelt davon, dass das Wichtigste für alle Leute in Schlummerland ein guter Schlaf ist. Derjenige, der am besten schlafen kann, ist der König. Nur Prinzessin Schlafittchen freut sich abends nicht aufs Bett. Die fürchtet sich wegen der bösen Träume vor dem Einschlafen. Schließlich begibt sich der König auf die Suche nach einem Mittel gegen böse Träume. Da trifft er auf das Traumfresserchen, das liebend gerne alle bösen Träume auffrisst und nur die guten übrig lässt…