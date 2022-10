Kino, Kunst und Klima

Der Klimawandel ist eine der größten Herausforderungen, mit der wir seit Jahrzehnten konfrontiert sind. Besorgniserregende Meldungen auf allen Kanälen der sozialen Medien überfluten uns wie das Hochwasser im Saarland oder in Pakistan. Trotzdem kommen politische und wirtschaftliche Veränderungen, die notwendig wären, um die Klimakatastrophe abzuwenden, nur schwer in Gang. Um die Klimaziele der Klimagipfel zu erreichen, brauchen wir neue Ideen, kreative Wege der Kommunikation.

Wie immer in Krisenzeiten ist dieKultur gefragt. Nicht nur Dokumentarfilme beschäftigen sich mit der drohenden Katastrophe, auch Spielfilme greifen das Thema auf. Es ist wie Eric Rohmer feststellte: »Das Kino sagt die Dinge nicht anders, es sagt etwas anderes.«

Der Abend beginnt mit der Vorführung des Films Rouge von Farid Bentoumi, in dem es um eine Whistleblowerin, eine innige Beziehung zwischen Vater und Tochter und den Erhalt der Umwelt geht, an deren Anschluss eine Podiumsdiskussion das Thema vertiefen soll: Was können Kunst und Kino, was Politik und Wissenschaft nicht können? Kann Kunst für die Gefahren des Klimawandels sensibilisieren und zur Bewusstwerdung beitragen? Wo sind ihre Grenzen? Wie hängen Kunst und Klima zusammen?

19.00 Filmbeginn

20.30 Diskussion

Deutsch-Französisches Kulturinstitut

Doblerstraße 25

72074 Tübingen