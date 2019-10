Auch das Theater 360° aus Stuttgart darf bei unseren Festspielen nicht fehlen! Sie haben schon mehrfach Gastspiele in Marbach gegeben.

Vier Menschen in einem Raum. Wie sind sie dahin geraten – und warum? Was war zuvor passiert und warum darf darüber nicht gesprochen werden? In dieser klaustrophobischen Versuchsanordnung wagt sich die Gruppe an das Unsagbare, an Sprechverbote, die zu Denkverboten wurden, und Denkverbote, die zu Sprechverboten führten. Kennen wir nicht alle die Macht des Ungesagten, des tatsächlich oder vermeintlich Unsagbaren? Die Angst, am Ungesagten zu ersticken und die Erleichterung, wenn alle den Mund halten?

Ein packender Abend, in dem der gewagte Umgang mit Sprech- und Denkverboten einen irritierenden Blick freigibt auf Not im und Lust am Verdrängen, Vertuschen, Verschweigen. Werden wir herausfinden warum die Protagonisten in dem Raum gefangen sind? Das erfahren Sie am Ende des Stückes ... vielleicht!