Das Urteil - Graphic-Novel-Lesung mit Moritz Stetter

Kafkas Novelle >Das Urteil< erzählt von einem Streit zwischen Vater und Sohn, ausgelöst durch einen Brief an einen Freund des Sohnes. Die schlimmen Vorwürfe des Vaters enden schließlich in der endgültigen Verstoßung und dem tragischen Selbstmord des Sohns. Expressiv und mit holzschnittartigem Stil widmet sich der Hamburger Comickünstler Moritz Stetter dem Text und illustriert die Geschichte mit zarten Pastellfarben bis hin zur bitteren Dunkelheit. In einer audiovisuellen Lesung präsentiert der Künstler sein Werk. Bei einem anschließenden Autorengespräch gibt er außerdem Einblick in den Entstehungsprozess.

>Kafkas Echo< wird gefördert von der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien. Das Begleitprogramm (Social Media, Seminarreihe und Vermittlungsprogramm) wird gefördert durch das Auswärtige Amt.