Das Urteil

Ein merkwürdiger Zwischenfall hält den jüdischen Antiquar Rabinovicz bei einem Zwischenstopp in einem Flughafen auf. Auf seinem Flug von New York nach Hamburg, wo er als Kronzeuge in einem Mordfall aussagen soll, erhält er das Angebot für ein wertvolles Buch, wenn er seinen Platz im Flugzeug jemand anderem überlässt. Rabonovicz lässt sich darauf ein und wird, während er auf seinen Anschlussflug wartet, von einem Fremden angesprochen, der ihn zunehmend in ein diffiziles Gespräch verwickelt. Dieses Gespräch kreist immer mehr um die Fragen nach Wahrheit und Gerechtigkeit und darum, wie man sich ihrer sicher sein kann. Rabinovicz wird immer mehr verunsichert. Und was hat das mit seinem Blick auf den Mordfall zu tun, in dem er aussagen soll?

Diese Geschichte umkreist die Fragen nach Antisemitismus und Wahrheitsfindung auf eine unglaubliche Art, die zwei sehr unterschiedliche Männer in einer Art Verhör näherbringt.