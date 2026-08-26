Das Varieté Dinner in Ansbach – Genuss trifft großes Show-Erlebnis

Erlebe einen unvergesslichen Abend mit spektakulärer Artistik, mitreißenden Showacts und kulinarischen Highlights.

Beim Varieté Dinner in der Orangerie Ansbach erwartet dich ein außergewöhnliches Erlebnis, das kulinarischen Genuss und beeindruckende Live-Entertainment-Highlights miteinander verbindet. In stilvoller Atmosphäre genießt du ein exklusives Mehr-Gänge-Menü, begleitet von einem abwechslungsreichen Showprogramm.

Internationale Künstler, die sonst auf großen Bühnen weltweit auftreten, begeistern dich mit einer Mischung aus Comedy, Tanz, Jonglage und Akrobatik. Dabei findet die Performance nicht nur auf der Bühne, sondern direkt im Raum und unter den Gästen statt – für ein intensives und interaktives Erlebnis auf Augenhöhe.

Tauche ein in eine Welt voller Fantasie, Witz und Eleganz und erlebe einen Abend, der alle Sinne anspricht und den Alltag vergessen lässt.