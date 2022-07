Das verrückte Sommerteam 2022: "Welt der Zukunft!"

Wann? Montag, 1. bis Freitag, 05. August 2022, täglich von 9:30 – 16:30 Uhr (1. Ferienwoche) und Montag, 8. bis Freitag, 12. August 2022, täglich von 9:30 – 16:30 Uhr (2. Ferienwoche)

Was? Das ganze Jugend-Kultur-Haus planet-x mit Außengelände plus Solarhalle und drei großen, hellen Klassenräumen der Tobias-Mayer-Gemeinschaftsschule bereitet sich auf das 27. Marbacher Großspielprojekt vor. In zehn Kleingruppen werdet ihr auf zehn spannenden, mysteriösen, lustigen und irrwitzigen Missionen jeweils ein bunt-gemixtes Wochenprogramm zu einer total abgedrehten Theaterstory durchleben… zwischendrin gibt’s im Café Getränke, an der Feuerstelle Stockbrot, riesige Melonenstücke, kleine Snacks und natürlich ein gesundes Mittagessen vom Restaurant Jäger’s Schillerhöhe!

Wer? 80-100 Kinder von 6-12 Jahren pro Woche (Einteilung in corona-gerechte, feste Kleingruppen von 8-10 Kindern).

Mitbringen? Kleinen Rucksack mit Bade- & Regenzeug, Trinkbecher, Löffel und Spielpaß!

Wieviel? Wochenkarten kosten unverändert 70,-€ für Marbacher Kinder bzw. 80,-€ für Kinder aus anderen Orten. Inhaber des Marbacher Kultur- und Freizeitpasses erhalten über die Geske-Krembs-Stiftung eine kostenfreie Wochenkarte. Inklusive: Alle Materialien, Verpflegung und Getränke, Betreuung in allen corona-konformen Mitmachbereichen