Das verrückte Sommerteam

Vom 27.08. bis zum 06.09.2018 spült uns der Zeitstrudel jeden Tag in eine andere Epoche! Seit genau 20 Jahren ist das Jugend-Kultur-Haus planet-x in Betrieb und das sind in römischen Zahlen: XX Jahre!

Aber das verspult irgendwie ganz komisch unser Sommerferienprogramm, bei dem sich alle Räume und das Schulgelände am Leiselstein erneut in ein riesiges Kinder-Mitmach-Paradies verwandeln...

Tja: ob Steinzeit, Mittelalter, ferne Zukunft oder das Jahr 1998 im letzten Jahrtausend - meint ihr, ihr schafft es rechtzeitig zum Ferienende wieder unversehrt im Hier und Heute aufzutauchen?

Tanzen, Bobby-Car-Formel-1, Ponyreiten, Streetsoccer, Spiele, Kletterparcours, Wasserspaß, Hüttenstadt und Feuerstelle, Zeichnen, Basteln, Schminken und Verkleiden, Werken, Chillen und lecker Kochen - beim verrückten Sommertteam ist für jeden was dabei und immer was los!

In diesem ewigen Sommer geht's rund um das Jugend-Kultur-Haus planet-x ab wie noch nie!!! Und du? Bist du an jedem der 9 Tage dabei?

39 total verrückte Teamer freuen sich schon seit Urzeiten auf dich und alle anderen Kinder!