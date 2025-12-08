Das verschnupfte Weihnachtsglöckchen und seine Freunde

Viktor ist vor Weihnachten auf der Suche nach schönen Geschenken.

Hierbei wird er in eine Geschichte verwickelt, die aus einem großen, sich entfaltenden Geschenkpaket kommt:

Er trifft auf das Weihnachtsglöckchen Lingeling, das sich erkältet hat und besorgt ist, dass es das Weihnachtsfest nicht einläuten kann. Viktor will helfen und macht sich auf die Suche nach ihren Freunden, dem Nussknackerkönig, den Räuchermann und anderen Weihnachtsfiguren. Sie alle wollen Lingeling heilende Geschenke bringen. Wird es gelingen, dass sie rechtzeitig wieder gesund wird?

Als das Fest beginnen soll, fehlt noch der Weihnachtsbaum ... und die Weihnachtsgeschichte, die erzählt, warum die Menschen überhaupt die Weihnacht feiern ...

Es ist eine fantasiereiche und liebevolle Wintergeschichte in der Weihnachtsspielzeuge lebendig werden und in der an den Ursprung des Weihnachtsfestes erinnert wird.

In der Handlung werden die Kinder mit Gesang, Fragen und Mitmachtaktion in das Stück miteinbezogen.