Das vierte Konzert der Reihe: Hohenloher Streichquartett mit Benjamin Kautter und N.N.

30 Jahre Hohenloher Streichquartett Im Jahr 1992 spielte das Hohenloher Streichquartett seine ersten Konzerte, diesem Debut sind inzwischen unzählige weitere gefolgt.

Das Ensemble spielt, man glaubt es kaum, seit seiner Gründung in nahezu unveränderter Besetzung. Schon zu Hochschulzeiten formierte sich das Ensemble, studierte und holte sich Anregungen bei zahlreichen Größen des Fachs. Das Melos-, das LaSalle, das Amadeus- Quartett sind ebenso darunter wie Mitglieder des Alban Berg-, Bartholdy-, und des Voglerquartetts. Zunehmend lassen sie zudem Erfahrungen aus dem Bereich der "historischen Aufführungspraxis" mit in ihr Spiel einfließen, die sie durch Kurse und Unterricht etwa bei Gerhart Darmstadt, Michi Gaigg, Hiro Kurosaki und Mitgliedern des Quatuor Mosaiques machen durften.

In England, Italien, Frankreich und im gesamten Süddeutschen Raum sind die Podien zu finden, auf welchen das Hohenloher Streichquartett seit drei Jahrzehnten zuhause ist. Partner waren ihnen hierbei Kollegen wie Markus Hadulla (Klavier), Johanna Messner (Violoncello) Anna Niehaves (Viola), Rüdiger Bohn (Klavier) und Wolfgang Meyer (Klarinette).

Aufgewachsen in einer Musikerfamilie, war Benjamin Kautter von Anfang an täglich von Musik umgeben und begann im Alter von sechs Jahren mit dem Cellospiel. Die schon bald sehr intensiv werdende Arbeit am Instrument führte ihn zu mehreren Bundespreisen bei Jugend Musiziert, einem Sonderpreis beim Wettbewerb WESPE und zahlreichen solistischen Auftritten mit Orchester mit beiden Cellokonzerten von Joseph Haydn, dem A-Dur-Konzert von Carl Philipp Emanuel Bach und dem Pezzo Capriccioso von Piotr Tschaikowski. Nachdem er 2022 seinen Bachelor bei Prof. Tristan Cornut mit Bestnote und Auszeichnung abschloss, studiert er mittlerweile im Master bei Prof. Conradin Brotbek an der Staatlichen Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Stuttgart. Neben der solistischen Tätigkeit gilt seine große Leidenschaft der Kammermusik, die ihn zu gemeinsamen Projekten mit namhaften Musikern wie Volker Jacobsen, Stefan Fehlandt und dem Casal Quartett führte. Als Gründungsmitglied des Somos Ensembles und in Zusammenarbeit mit der Tanzgruppe Keraamika ist die Entwicklung neuer Konzertformate und interdisziplinärer Projekte ein wichtiger Teil seines künstlerischen Schaffens. Ebenfalls großes Interesse hat Benjamin Kautter für zeitgenössische Musik, so wirkte er in zahlreichen Projekten des echtzeit Ensembles der HMDK Stuttgart mit und hatte die Chance, mit Komponist*innen wie Isabel Mundry und Robin Hoffmann zusammenzuarbeiten. Seit 2022 ist Benjamin Kautter Stipendiat des YEHUDI MENUHIN Live Music Now Stuttgart e. V., und in der Saison 2022/23 ist er als Akademist bei den Stuttgarter Philharmonikern tätig.