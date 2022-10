Das Virtuelle Stadtmuseum Winnenden - Stadtgeschichte neu erleben

Das Virtuelle Stadtmuseum Winnenden ist Teil der 2019 vom Gemeinderat beschlossenen städtischen Digitalisierungsstrategie. Unter der Federführung des Stadtarchivs und in Zusammenarbeit mit der Bürgerschaft entstand eine Website, die am 22. Februar 2021 für die Öffentlichkeit freigeschaltet wurde. Ihr Schwerpunkt liegt auf der musealen Darstellung von Geschichten aus der mehr als 800-jährigen Winnender Stadtgeschichte und besonderen Sehenswürdigkeiten im Stadtbild. Stadtarchivarin Michaela Couzinet-Weber berichtet über die Vorgeschichte dieser rein digitalen Einrichtung und führt in ihre Inhalte ein.

