Das vogelwilde Leben des Helmut Palmer

Für manche war er ein Volksheld, andere hielten ihn für schlicht verrückt.

Helmut Palmer (1930-2004) war eine alle Maßstäbe sprengende Persönlichkeit, eine der faszinierendsten und umstrittensten der jüngeren Württemberger Geschichte: Bürgerrechtler und Baumflüsterer, Performance-Künstler und Beleidigungs-Genie, hundertfacher Bürgermeisterkandidat und vielfacher Gefängnis-Insasse, überwältigender Egozentriker und unermüdlicher Gemeinwohl-Kämpfer, meist mitreißend und manchmal kaum auszuhalten.

Der Journalist Peter Schwarz hat Palmer über viele Jahre hinweg begleitet und darf stolz behaupten: „Ich wurde persönlich von ihm beschimpft!“ Schwarz erzählt das teils zum Schreien komische, teils zum Heulen tragische Leben des Remstalrebellen, berichtet von unfassbaren Szenen, kaum glaublichen Anekdoten, aber auch von wenig bekannten Hinter- und Abgründen, die verstehbar machen, wie Helmut Palmer zu dem wurde, der er war. Die Krankheit, an der er zeitlebens schwer litt, trägt den Namen „Deutsche Geschichte“.

Der Sänger und Meistergitarrist Axel Nagel erweitert dazu über den Einzelfall hinaus den Horizont: Mit Liedern von und über Rebellen regt er auf sinnlich-spielerische Weise zum Nachdenken darüber an, inwiefern sich Helmut Palmer einordnet in ein größeres Panorama der Widerständigkeit. Auf musikalisch im allerbesten Sinne eigensinnige Art geht es um Glanz und Elend von Lebensentwürfen, die in kein Raster passen.