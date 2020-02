Das VPT: Helden der Galaxis

Reise, Reise…

Wer schon mal da war, weiß: Mit dem VPT geht man bei jeder Show auf Vergnügungsfahrt – ob nach Rocky Beach, in TKKGs Millionenstadt, John Sinclairs London oder wie zuletzt mit Sherlock Holmes ins neblige Dartmoor.

Up, up and away

Jetzt allerdings sind sie völlig abgehoben: In ihrer neuen Show nennen sich die sechs Hans Guck-in-die-Lüfte vom VPT kurzerhand „Helden der Galaxis“, tauschen auf der Straße Asphalt gegen Milch und greifen ab Februar nach den Sternen: Das VPT, Wuppertaler Exportschlager und popkulturelles Bühnenphänomen, das seit über 20 Jahren ausverkaufte Shows in der ganzen Republik spielt, ist von Februar bis Mai 2020 wieder auf Tournee.

Die Retro-Remix-Revolution

Ein Abend mit dem VPT ist ein Ritt durch das kollektive Medien-Gedächtnis seiner Zuschauer. Die Tonvorlage, die das Ensemble aus allgemein bekannten Filmszenen, Hörspielfolgen, Musik, Werbespots und Internet-O-Tönen in einem grandiosen Remix zu einer völlig eigenen Geschichte zusammen setzt, wird auf der Bühne perfekt lippensynchron zu einer irrwitzigen Show. Jede Pointe sitzt, Kostüme und Kulissen überbieten sich mit originellem Do-it-yourself-Charme und jede liebgewonnene Hörspiel- oder Kinofigur wird aufs trefflichste persifliert. Wer da nicht lacht, hat vermutlich mit Baron Lefuet gedealt.

Flash, ahaaaa...!

Für seine brandneue Show sprengt das VPT nun mit großer Leidenschaft die Grenzen von Raum, Zeit, Bild und Ton, rührt alle Heldinnen und Helden der Science Fiction in einen großen, schillernden Spiralnebel und düst dann mit Euch zusammen in der Rakete dort hin, um nichts weniger zu tun als, die Galaxie zu retten!

Pack die Badehose ein

Wer also mit der Reiseleitung des VPT ins Raumschiff steigt, kann Orte besuchen, die seit dem Urknall noch niemand gesehen hat. Die Geschichte der Raumfahrt muss neu geschrieben werden, wenn Captain Future auf Die drei ??? trifft, wenn John Sinclair mit den Jungs aus Pulp Fiction im Raumschiff Enterprise gegen die böse Hexe aus Hänsel und Gretel kämpft, oder wenn Barbarella mit Yoda beim Minigolf über Pädagogik philosophiert … Und das ist nicht verrückt, das sind ganz normale, schlüssige Geschichten in der Welt des Vollplaybacktheaters. Schnürt die Moonboots und holt die Semantik vom Spielplatz, das VPT ist in der Stadt!