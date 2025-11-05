Das VPT interpretiert Die drei ??? und der Fluch des Rubins

Theaterhaus Stuttgart Siemensstraße 11, 70469 Stuttgart

Das VPT interpretiert als spezialgelagerte Sondershow »Die drei ??? und der Fluch des Rubins«

Das VOLLPLAYBACKTHEATER interpretiert DIE DREI ??? UND DER FLUCH DES RUBINS. Die Reiseleitung durch die Welt der Kulthörspiele gastiert am 25. Januar im Theaterhaus Stuttgart.

Wenn ein geheimnisvoller Tempelkult aus dem fernen Indien sich auf die Suche nach einem nicht weniger mysteriösen Edelstein auf der anderen Seite der Erdkugel macht, und drei gewitzte Jungdetektive, angelockt von einem vertrackten Rätsel, sich ihrerseits anschicken, die Suche nach dem Juwel

Theater & Bühne
