Fröschlein Quak, Mäuschen Pip, der tapfere Igel Schnuffi und der eitle Hahn Kiki-Riki entdecken tief im Gehölz ein kleines Häuschen. Da es unbewohnt zu sein scheint, richten sie sich dort gemeinsam ein. Aber schon bald schleicht sich aus dem dunklen Wald der böse Wolf heran. Ihn begleiten zu allem Überfluss auch noch der starke Bär und die listige Füchsin. Die drei finsteren Gesellen können es kaum erwarten, den bunten Hahn am Hals zu schnappen! Aber die kleinen Bewohner halten zusammen und verteidigen sich und ihr Häuschen tapfer. Die Bösewichte kommen so zwar nicht hinein, aber die listige Füchsin schafft es, Kiki-Riki nach draußen zu locken. Oh weh! Nun müssen die drei verbliebenen Freunde hinterher. Tapfer und furchtlos machen sie sich auf den Weg. Es gelingt: Sie befreien ihren Freud schließlich und feiern mit einem fröhlichen Tanz seine Rettung.

Eine lehrreiche Geschichte über Freundschaft und Zusammenhalt präsentiert das Kindertheater Valentiko mit seiner Aufführung „Das Waldhäuschen“. Das Stück für Kinder ab drei Jahren wird mit großen, farbenfrohen Stab- und Klappmaulpuppen inszeniert. Heitere Musik, ein märchenhaftes Bühnenbild und poetische Verse umrahmen das Geschehen während der rund 45 Minuten Spielzeit.