"Das, was zu bereden war." Zeitgenössische Gedichte aus Korea.

Seit 1990 veranstalten Stadtbücherei und vhs die „Zweisprachigen Lyriklesungen“. In Eislingen und Umgebung lebende Menschen mit familiärer Migrationsgeschichte planen zusammen mit der Lyrikerin Tina Stroheker ein Programm, das zeitgenössische Gedichte anderer Sprachen vorstellt, jedes Jahr eine andere. In den letzten Jahren ist auch in Deutschland Korea mit seiner reichen Kultur stärker in den Fokus gerückt. Das zeigt sich nicht nur an zahlreichen Beiträgen in den Medien, sondern auch an verstärkten wirtschaftlichen und touristischen Kontakten. Die koreanische Literatur blickt zurück auf eine jahrtausendealte Geschichte. Die komplizierte und schmerzvolle Geschichte des Landes, die politische Teilung im 20. Jahrhundert, all das fand und findet auch in heutigen Gedichten Raum, die Traditionsbewusstsein und Zeitgenossenschaft verbinden. Es lesen: Sook-ja Hummel und Tina Stroheker.