Das Weihnachtsmusical "Bethlehem"

Ein Chormusical von Michael Kunze und Dieter Falk

Willst du die wahre Magie der Weihnachtszeit erleben? „Bethlehem“ begeistert mit einer modernen, zeitgemäßen Interpretation der Weihnachtsgeschichte, die Dein Herz berührt. Lass Dich mitreißen von kraftvollen Gospels und bekannten Weihnachtsmelodien. Entdecke, wie in den dunkelsten Zeiten Hoffnung und Menschlichkeit erblühen können. Erlebe, wie ein riesiger Chor aus über 1.000 Stimmen gemeinsam mit internationalen Musicalstars und einer Live-Band die Weihnachtsgeschichte ins Hier und Jetzt holt:

Das Chormusical „Bethlehem“ beginnt im heutigen Bethlehem. Einem Ort, der Juden, Muslimen und Christen heilig ist. Einem Ort, bedroht von Hass und Gewalt. Durch den Brunnen der Vergangenheit taucht das Publikum gemeinsam mit Chor und Solisten in die Weihnachtsgeschichte ein: Eine junge Familie auf der Flucht erlebt Abneigung und Ausgrenzung in einem fremden Land. Ein machtgieriger Herrscher sichert seine Position durch Gewalt. Doch ihr Glaube und die Kraft der Liebe geben der Familie Hoffnung und Mut, sich stark zu machen für den Frieden.