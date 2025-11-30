Das Weihnachtswunder

Nach der berühmten Geschichte von Charles Dickens. "A Christmas Carol- Eine Weihnachtsgeschichte". Das Fest der Liebe. Humbug!

Bringt Liebe Rendite? Bringt Mitgefühl Gewinn? So sieht es Ebenezer Scrooge, der ebenso reiche, wie geizige Londoner Geldverleiher bis zu jenem Heiligen Abend, an dem ihn die drei Weihnachtsgeister besuchen und ihm vor Augen führen, was im Leben wirklich zählt.

Für Kinder ab 8 Jahren.