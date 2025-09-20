Das Wetter x TSHN: Sascha Ehlert & Dexter

Das Wetter – Magazin für Text und Musik X TSHN präsentieren Sascha Ehlert & Dexter.

Lesung "Palo Santo" und Heartbreaks

Das Wetter – Magazin für Text und Musik steht für gute Unterhaltung in tristen Zeiten, wie kaum ein anderes Medium. Als spielerische Plattform für journalistisches Schreiben und Fotografie bewegt sich Das Wetter im Raum zwischen Popkultur, Literatur, Kunst und Film. Dabei porträtiert Das Wetter nicht nur den Zeitgeist, sondern kommt regelmäßig den Trends zuvor und präsentiert Persönlichkeiten, die mit ihren Stimmen, die junge Kulturszene prägen.

Lesung, Konzert und Party: Bei unserem allerersten Feature zwischen Das Wetter x TSHN ist Sascha Ehlert, Gründer und Herausgeber des Wetters zu Gast. Er liest aus seinem kürzlich erschienenen Debütroman "Palo Santo". Zwischen Luxusmärkten und Hollywood-Historie, Palmen und Utopien, feministischen Stripclubs und heiligen Dufthölzern, erzählt der Roman ein transatlantisches, die Grenzen der Zeit sprengendes Abenteuer. Zwei junge Kulturschaffende entfliehen einem Europa an der Schwelle zur Düsternis, dessen Freiheitsversprechen tiefe Risse bekommen hat, in das pulsierende Leben der Metropole Los Angeles. Zwischen Traum und Alptraum müssen sie sich ganz verlieren, um zu erkennen, wovon sie davongelaufen sind.

"Palo Santo" ist aber auch eine Geschichte von der größten Liebe in Zeiten der größten Ungewissheit.

Die Musik kommt von keinem geringeren als Dexter, der live an Bord performt.