»Eine Frau muss sich immer wieder gegen die Welt durchsetzen, auch wenn sie das zerbricht.« – Simone de Beauvoir

In einer Vorstadtsiedlung, die auf den ersten Blick harmlos und gewöhnlich erscheint, brodelt unter der Oberfläche ein Leben voller Gewalt, Erstarrung und unausgefüllter Wünsche. Die namenlose Protagonistin wird von ihrem gewalttätigen Vater und der emotional abwesenden Mutter in einer Welt der Missachtung und des Schweigens gefangen gehalten.

Einzig das Lachen des kleinen Bruders Gilles erhellt den Alltag. Mutig und voller Liebe versucht die junge Frau, Gilles vor der väterlichen Gefühlskälte und der Gewalt zu schützen. Bis sich eines Tages eine Tragödie direkt vor ihrer beider Augen abspielt, die das Lachen des kleinen Bruders verstummen lässt. Und während ihre Mutter in dieser erdrückenden Atmosphäre verharrt, wächst die Tochter, im Versuch ihren Bruder zu retten über sich hinaus und spürt, dass sie selbst die Zukunft in sich trägt.

»Das wirkliche Leben« ist mehr als nur ein Coming-of-Age-Roman – ein modernes Märchen über Emanzipation und Gewalt in all ihren Formen, das starke Bilder hinterlässt.

Die Frage, die der Roman aufwirft, ist universell: Wie weit muss man gehen, um Freiheit zu erlangen?

StZ: »»(…) Der Abend, den Yassin Trabelsi ideenreich und auch amüsant inszeniert hat, bietet auf einer kleinen Bühne Theater, wie es sein sollte: Szenen, die zu denken geben, und ein sinnliches Erlebnis. Corentin Muller hat aus schlichter Pappe einen einleuchtenden Bühnenraum gebaut. Auf ihm entfalten sich atmosphärisch dichte Szenen mit einer sorgfältigen Lichtregie und aufregender Musik (Sven Daniel Bühler), die das Geschehen raffiniert unterfüttert. Bisweilen ist es vollständig dunkel, und man sitzt als Zuschauer ziemlich irritiert in seinem Stuhl. Gut so.

Überhaupt ist diese Inszenierung spannend, sie nimmt den Zuschauer mit, konfrontiert ihn ständig mit Unvorhersehbarem. Sabine Christiane Dotzer verkörpert die versteinerte Mutter glaubhaft und ist amüsant als russisch akzentuierende Gattin des „Champions“. Sebastian Schäfer gibt ihn witzig als angejahrten Eigenheimsiedlungs-Kavalier, den die jugendliche Adeline erstaunlicherweise supersexy findet. Leonore Magdalena Lang trägt das Stück als erzählende Adeline zwei Stunden lang mit großer Bühnenpräsenz. Souverän stößt sie direkte, erbarmungslose Sätze aus, die erschrecken und berühren.« Cord Beintmann