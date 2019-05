Das Wirtshaus im Spessart

Räuber gegen Graf? Verbrecher gegen die Obrigkeit? Wer da Recht bekommt, scheint klar zu sein. Oder vielleicht war es ja nicht ganz so einfach, damals im Spessart, als die Räuber ihr Unwesen trieben. Auf der einen Seite steht hier der herrschsüchtige Graf von Sandau, dessen Wille das Gesetz ist. Und auf der anderen ducken sich all jene, denen er gnadenlos Unrecht tut. Einige von ihnen lassen sich das nicht länger gefallen. Sie entführen die Tochter des Grafen, um Lösegeld zu erpressen. Doch die hat auch ganz andere Pläne als der Herr Papa.Und welche Rollen spielen hier nun ein falscher Räuberhauptmann, ein ungeliebter Bräutigam und merkwürdig gekleidete Handwerksburschen... ?Dieses turbulente Abenteuer sorgt mit seinen Irrungen, Wirrungen, mit viel Wein, Weib und Gesang und noch mehr Liebe für einen Theaterabend, den das Publikum so schnell nicht vergessen wird.