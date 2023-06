Das Wirtshaus im Spessart ist die Rahmenerzählung des dritten Bandes von Wilhelm Hauffs Märchenalmanach. Die Novelle von 1826 behandelt die Räuberthematik und erzählt die Geschichte der Gesellenwanderung des Goldschmieds Felix.

Während dieser Wanderung kehrt er eines Abends, zusammen mit einem ihn begleitenden Zirkelschmied, in ein Gasthaus ein, wo er auf einen Studenten und einen Fuhrmann trifft. Dieses Gasthaus befindet sich im Spessart, der berüchtigt für Raubüberfälle ist. Die vier Männer beschließen, nicht zu Bett zu gehen, um nicht ausgeraubt zu werden. Damit sie nicht vom Schlaf übermannt werden, erzählen sie sich vier Märchen. So sind in die Erzählung eingebettet die Märchen Die Sage vom Hirschgulden, Das kalte Herz, Saids Schicksale und Die Höhle von Steenfoll. Das

Ambiente der Pfarrscheune in Sindeldorf wird das passende Ambiente dazu bieten, Henning Westphal wird eindrucksvoll-intensiv vortragen und das Concertino Ensemble wird mit romantischen Werken den

Erzählungen eine ausdrucksvolle Tiefe verleihen.