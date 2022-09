"Das wohltemperierte Klavier"

Johann Sebastian Bachs Freude über die, von Andreas Werkmeister 1681 erfundene und von diesem genannte “Wohltemperierte Stimmung“ war groß und inspirierte J.S. Bach zu diesem großartigen Werk.

Das Wer, das in seiner Fülle alle 24 Tonarten in kunstvollen Präludien und Fugen präsentiert. Mit dieser Stimmung wurde es möglich in allen Tonarten rein zu spielen. Johann Sebastian Bach ließ die Ausführung dieses Werkes mit dem Begriff „Clavier“, der damals alle Tasteninstrumente außer der Orgel umfaßte, bewußt offen.

Genießen Sie einen freudevollen und meditativen Abend mit J.S.Bach´s hohen, in Musik gefaßten mathematischen Symmetrien und Ordnungen.

Kartenreservierung Tel: 07933 7003236