Das Wunder des Sauerteigs - Katholischer Gottesdienst mit der Band AKZENT!

Katholischer Gottesdienst gestaltet von Frauen des Dekanats Bölingen mit der Band AKZENT!
Thema: Sauerteig werden – Sauerteig sein – Sauerteig hüten
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Alte TÜV Halle Böblingen Mönchweg 6, 71032 Böblingen
Freizeit & Erholung
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Katholischer Gottesdienst gestaltet von Frauen des Dekanats Bölingen mit der Band AKZENT!
Thema: Sauerteig werden – Sauerteig sein – Sauerteig hüten
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