Das Wunder von Marseille

Hals über Kopf müssen der 8-jährige Fahim und sein Vater aus ihrer Heimat Bangladesch fliehen. Während seine Mutter und die Geschwister in dem von politischen Unruhen erschütterten Land zurückbleiben, machen sich die beiden auf den beschwerlichen Weg nach Frankreich, um dort Asyl zu beantragen. Doch kaum in Paris angekommen, beginnt erneut ein zermürbender Spießrutenlauf. Wo sollen sie eine Unterkunft und der Vater einen Job finden? Und so rückt die ersehnte Aufenthaltsgenehmigung schnell in weite Ferne. Doch dank seiner außerordentlichen Begabung für Schach findet Fahim in Sylvain – einem der besten Schachtrainer Frankreichs – einen Förderer und wahren Freund, während sein Vater unaufhaltsam in die Illegalität abrutscht und untertauchen muss. Als kurz vor der französischen Schachmeisterschaft die Ausweisung droht, hat Fahim deshalb nur noch ein Ziel: Er muss die Meisterschaft in Marseille gewinnen und französischer Champion werden, damit ihre Flucht nicht umsonst gewesen ist.

Regisseur Pierre François Martin-Laval erzählt mit leichter Hand eine wahre Geschichte, stellt dabei der Tragödie das Komische gegenüber und bezaubert den Zuschauer mit einem zu Herzen gehenden Film. Mit viel Gefühl, aber auch Humor schildert er die schwierige Situation eines Jungen, der für seinen Traum alles aufs Spiel setzt. Allein in einem fremden Land, ohne dessen Kultur und Sprache zu kennen, ist der kleine Flüchtling Fahim als Illegaler gestrandet. Dass es diesem Jungen trotz allem gelingt, französischer Schachmeister zu werden, grenzt tatsächlich an ein Wunder. Ebenso beeindruckend ist auch der junge Laiendarsteller Assad Ahmed, der wie der echte Fahim aus Bangladesch stammt. Absolut authentisch und herzergreifend agiert er im Film, französisch hat er erst während der Dreharbeiten gelernt. Gerard Depardieu überzeugt als strenger Schachlehrer in einer griesgrämigen Rolle, wie sie ihm auf den stattlichen Leib geschrieben ist.