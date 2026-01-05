Das zehnte Easy Sunday Jahresfest

Das große Fest des monatlichen Easy Sunday im franz. K

Der Easy Sunday richtet immer um den Jahreswechsel herum ein interkulturelles Fest aus.

Neben Tanz- und Musikgruppen wird es im Anschluss eine Aftershow Party geben. Für Kinder wird es ein extra Programmpunkt geben und außerdem eine Kinderspielecke. Der Abend wird moderiert von Abdou Sarr, Halyna Burt und Amilawrence Borrusch. Es erwartet Sie eine bunte Mischung aus verschiedenen Künstler:innen aus verschiedenen Genres.

Dembadou Catering sorgt für das leibliche Wohl!

Das Format "Easy Sunday" ist eine seit Jahren etablierte interkulturelle Jamsession mit Kinderprogramm und anschließender Disco. Initiator des "Easy Sunday" ist Abdou Sarr aus Reutlingen. Beim "Easy Sunday" geht es darum, Menschen einen konusmzwangfreien und lockeren Rahmen zu bieten und auch Eltern die Möglichkeit zu geben, Musik zu hören oder zu machen, sich zu treffen und die Kinder auch mal "abzugeben". Aus diesem Format hat sich das Jahresfest Easy Sunday entwickelt, das dieses Jahr sein 10 jähriges Jubiläum feiert.