Das Zimmer in Havann

In Hemingways ehemaligem Hotelzimmer in Havanna, in dem er einst Wem die Stunde schlägt verfasste, soll ein bisher unveröffentlichtes Romanmanuskript liegen. Elvira Nedele - mit ihren achtzig Jahren die Grand Dame unter den Verlegerinnen Südwestdeutschlands – ist besessen von dem Gedanken, als erste in den Besitz des literarischen Schatzes zu gelangen und beauftragt ihren Lieblingsdetektiv mit einer Reise nach Kuba. Dieser - mal wieder pleite – nimmt den Auftrag an, ohne zu ahnen, was ihn in Havanna erwartet, Doch offenbar ist er nicht der einzige, der in Havanna auf Hemingways Spuren wandelt... Der Autor Bernd Storz wurde u.a. durch seinen Ritter-Sport-Krimi quadratisch-käuflich-tot, dem Elring-Klinger-Thriller Die Wespe und seinem Bühnenstück Ein Deal á la Hitchcock einem größeren Publikum bekannt. Begleitet wird seine Lesung durch das Duo sax around mit Musikstücken der legendären kubanischen Gruppe Buena Vista Social Club und des argentinischen Komponisten Astor Piazolla.