Das Zusammenleben aus Sicht der Wohnpsychologie

Was ist es, was uns in Räumen Kraft tanken lässt? Wie sehen Räume aus, in denen wir als Paar und Familie harmonisch zusammenleben? Wieviel Rückzugsbereiche brauchen wir? Welche Fallstricke gibt es, wenn man zusammenwohnt? Gerade im letzten Jahr haben wir viel Zeit zuhause verbracht, was oft nicht einfach war. Machen Sie mit mir einen Ausflug in die Wohnpsychologie und vermeiden Sie in Zukunft Stolpersteine damit das (gemeinsame) Wohnen leichter wird.

In meinem Kurzvortrag nehme ich Sie mit, in die Welt der Räume und ihrer Wirkung auf uns und unser Zusammenleben. Sie bekommen einen Einblick in die Wohnpsychologie und wie uns Räume beeinflussen können und werden am Ende ihre Wohnung und ihre Familie und Mitbewohner:innen mit anderen Augen sehen. Und natürlich gibt es auch Tipps zu Farben, Materialien, Licht und dem persönlichen Einrichtungsstil.