Das platte Kaninchen

Was passiert, wenn man auf der Straße ein Kaninchen findet, das sich nicht mehr bewegt und ganz platt ist? Was kann, was muss man jetzt tun? Eins ist für die Ratte und den Hund klar: Das Tier muss bestattet werden, aber wie?

Auf einer drehbaren Tischbühne wird mit Stabmarionetten und Projektionen die Geschichte einer mitfühlenden, traurigen und unsagbar komischen Beerdigung erzählt.

Zum Schreien komisch ist dieses Buch, obwohl es sich um ein ernstes Thema dreht: den Tod und die Frage, wie man jemanden würdevoll bestattet. (Münchner Merkur)

Eine heitere und warmherzige Geschichte! (Familie & Co)

Mit Christian Glötzner

Ab vier Jahren.