DasDing Partybash

Partybash, das bedeutet Mixed Music, das Beste aus Charts, Black, House und Urban. Aufdrehen und abgehen – Partybash! Jeden Samstag ab 21 Uhr im Radio auf DASDING und am Samstag den 01.06. im Proton the Club zu Gast.

Dieses mal an den Decks:

Main Room

DJ B-Phisto (Mashup Your Boots)

B-Phisto hat sich mit seinen zahlreichen Veröffentlichungen in den vergangenen Jahren zu einem festen Bestandteil der deutschen und internationalen DJ-Szene entwickeln können. Seine Remixes und Mashups fanden sowohl Einzug in die Liveshows und Podcasts von Weltstars wie Major Lazer, Diplo, Mashup Germany, DJ Tomekk, DJs From Mars oder DJ Cutkiller als auch auf die wohl weltweit bekannteste Mashup-Compilation-Reihe „Mashup Your Boots“.

DJ LERAIN (HipHop)

DJ Lerain ist dem Proton schon mehrmals zur Seite gestanden und liefert euch die besten HipHop Mixes aus seinem Portfolio.

Boiler Room (1.OG)

Georgee (Techhouse)

Bekannt aus der W6Ke After Hour liefert Georgee euch feinsten minimal elektronic Sound.

Aufdrehen und abgehen – Partybash!