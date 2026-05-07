Dass einer dem anderen seine Einsamkeit Bewache

Der Briefwechsel zwischen Paula Modersohn Becker und Rainer Maria Rilke.

Ein poetisch musikalischer Abend über eine große und faszinierende Künstlerfreundschaft des 20. Jahrhunderts mit Christina Weiser, Christian Adamsky und Thomas Bockelmann.

CHRISTINA WEISER ist seit 20 Jahren am Staatstheater Kassel. U.a. wurde 2017 die Orestie mit ihr als Klytämnestra mit dem deutschen Theaterpreis DER FAUST ausgezeichnet. 2018 war sie für ihre Darstellung der Gayle/Laura in Nina Raines Stück Konsens in THEATER HEUTE als Schauspielerin des Jahres nominiert. Ab Mai ist sie unter anderem als Ariel im Sturm am Zimmertheater zu erleben.

THOMAS BOCKELMANN ist Regisseur und Schauspieler. Seit 34 Jahren ist er als Intendant vertraut mit der Leitung von Theatern, unter anderem 17 Jahre Staatstheater Kassel. Begonnen hatte er von 1988-1993 am Tübinger Zimmertheater, wo sich ein künstlerischer Lebensarbeitskreis schließt.