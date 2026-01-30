Dass einer dem anderen seine Einsamleit bewache

Der Briefwechsel zwischen Paula Modersohn Becker und Rainer Maria Rilke.
Ein poetisch musikalischer Abend über eine große und faszinierende Künstlerfreundschaft des 20. Jahrhunderts mit Christina Weiser, Christoph Denoth und Thomas Bockelmann.
Zimmertheater Tübingen, Zimmer Bursagasse 16 Tübingen
Der Briefwechsel zwischen Paula Modersohn Becker und Rainer Maria Rilke.
Ein poetisch musikalischer Abend über eine große und faszinierende Künstlerfreundschaft des 20. Jahrhunderts mit Christina Weiser, Christoph Denoth und Thomas Bockelmann.
© 2022 MORITZ Das Online-Stadtmagazin ist eine Marke der MORITZ Verlags GmbH