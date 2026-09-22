DAT Theater: hildensaga. ein königinnendrama

Mit „hildensaga. ein königinnendrama“ schreibt Ferdinand Schmalz die bekannte Nibelungensage radikal neu und rückt dabei die Perspektiven der beiden Königinnen in den Mittelpunkt: Die unbezwingbare Brünhild, Herrscherin von Isenstein, wird durch eine List der Burgunder und durch Siegfrieds Unterstützung bezwungen und gegen ihren Willen mit König Gunther verheiratet. Erst als Kriemhild erkennt, welches Unrecht ihrer Schwägerin widerfahren ist, verbünden sich die beiden Königinnen und nehmen ihr Schicksal fortan selbst in die Hand. Empfohlen ab 14 Jahren. Tickets über boeblingen.reservix.de