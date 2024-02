Datenschutz - Basiswissen für Vereine

Die Einhaltung von Gesetzen, Verträgen und betrieblichen Regelungen ist nicht nur für Unternehmen ein wichtiges Anliegen, sondern auch für Vereine. Diskretion, Vertraulichkeit und Vertrauen spielen hierbei eine wichtige Rolle. Dies zu gewährleisten ist auch Aufgabe des Datenschutzes. Der Vortrag richtet sich an Personen, welche die Rechte und Pflichten nach der Datenschutzgrundverordnung (DS-GVO) kennenlernen möchten, um zu wissen was ggf. noch alles zu tun ist, um rechtskonform unterwegs zu sein. Hierbei wird unter anderem darauf eingegangen, - was die Ziele des Datenschutzes sind - was die Datenschutzgrundverordnung ist - welche Prinzipien zur Datenverarbeitung bestehen- welche Verarbeitungstatbestände möglich sind - was als Verein zu beachten ist - und welche Rechte ein Betroffener geltend machen kann. Erfahren Sie Grundlagen, wie Sie „Ihren“ Verein vor Datenschutzskandalen schützen können und wie Sie präventiv über den Datenschutz gegensteuern können.

Referent:

Stefan Zepernick, Rechtsanwalt

Anmeldung:

bis Freitag, 15. März 2024 bei der vhs Rottenburg a.N. Tel. 07472-98330 oder per E-Mail an info@vhs-rottenburgemenrottenburg.de

Die Teilnehmerzahl ist begrenzt.