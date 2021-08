Anlässlich des 60–jährigen Jubiläums des deutsch-türkischen Anwerbeabkommens geht das Literaturkollektiv »Daughters and Sons of Gastarbeiters« auf Deutschland-Tour und macht auch in Stuttgart Station.

Es werden von den Autor*innen Familiengeschichten künstlerisch-performativ dargestellt. Die Erzählungen werden von Bildprojektionen, Film und Musik illustriert.

Seit den 1960er Jahren leisteten GastarbeiterInnen einen erheblichen Beitrag für den wirtschaftlichen Aufschwung in Deutschland, die in der deutschen Erinnerungskultur nicht ausreichend wertgeschätzt wird. Die erzählten Geschichten sollen einen Diskurs über das Selbstverständnis und die Relevanz der EinwandererInnen in der deutschen Gesellschaft eröffnen und gleichzeitig einen Beitrag zur Erinnerungskultur in Deutschland leisten.

Hier(link is external) erhalten Sie mehr Infos über das Autor*innenkollektiv.

Eine Veranstaltung in Kooperation mit dem Deutsch-Türkischen Forum e.V.

MIT

Levent Kesik | Maria Tramountani | Abdulvahap Çilhüseyin