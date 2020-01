Dav Alpenball

Zum Reutlinger Alpenball muss man Tanzbegeisterte nicht zweimal bitten. Der traditionelle Ball der DAV Sektion Reutlingen gilt als eine der wenigen verbliebenen gepflegten Tanzveranstaltungen in der Region. Deshalb heißt es auch am 1.2.2020 wieder „Rauf aufs Parkett“ und alle Ballbesucher dürfen sich im stilvollen Ambiente der Reutlinger Stadthalle im Dreivierteltakt und zu klassischen Rhythmen schwungvoll über die Tanzfläche bewegen. Niveauvolle, abwechslungsreiche Tanzmusik und ein interessantes Begleitprogramm mit Künstlern aus der Region sind das Markenzeichen des gesellschaftlichen Events. Ob in Abendgarderobe oder Tracht, alle Gäste sind gleichermaßen herzlich willkommen. Bis zu 360 Besucher finden in der festlich geschmückten Reutlinger Stadthalle nicht nur eine ansprechende Atmosphäre vor, sondern auch genügend Platz auf der Tanzfläche.

Mit Gespür und Erfahrung gestaltet 2020 erstmals die Tanzband SÜDLICH VON STUTTGART den passenden Rahmen und sorgt mit mitreißenden Tönen zahlreicher musikalischer Genres für eine gelungene Veranstaltung. Als besondere Attraktion präsentieren fünf Spitzentanzpaare der Plochinger Showgruppe Rocking Stars eine rasante Rock'n Roll-Wechselshow mit Akrobatik, Rock'n Roll-Formation und fetzigem Boogie-Woogie. In einem weiteren Programmpunkt entführen uns Kinder und Jugendliche der freien Georgenschule Reutlingen in eine glamouröse Zirkuswelt. Die großen und kleinen Akrobaten der Zirkusgruppe Picobello begeistern mit Spiel, Poesie, Kreativität, Teamgeist und ganz viel Spaß bei unterschiedlichen Zirkusdisziplinen.

In den Tanzpausen lädt die stimmungsvolle Bar im hinteren Teil des Saales zu Erfrischungsgetränken und Longdrinks ein und bietet Gelegenheit für angeregte Gespräche. Wie in jedem Jahr steht ein leckeres Büffet für den großen und kleinen Hunger bereit und sorgt für abwechslungsreichen Gaumengenuss. Ganz nach Belieben können die Gäste einzelne Bons für Vorspeise, Hauptgang und Nachspeiseerwerben und sich während des ganzen Abends kulinarisch verwöhnen lassen.

Freuen Sie sich schon jetzt auf einen glanzvollen Abend, über den man wieder lange sprechen wird.