Yasi Hofer - Between the Lines

Erinnert Ihr Euch an Yasi Hofer’s Auftritt mit Werner Dannemann in 2019 bei uns im Club? Ein grandioser Abend, an dem Yasi uns so sehr überzeugt hat.

Mittlerweile ist YASI eine international gefragte und angesehene Musikerin und veröffentlichte 4 Alben mit Eigenkompositionen. Alle vier Musikwerke wurden von einschlägigen Musikfachzeitschriften ausnahmslos mit Bestnoten rezensiert.

Wir haben also das Glück, dieses junge Ausnahmetalent wieder bei uns im Club zu begrüßen und freuen uns unbändig auf YASI HOFER!